На лекции разберёшься, как история Фауста и Мефистофеля стала главным мифом немецкой культуры — и почему именно из него выросли опера, романтизм, экспрессионизм и европейское кино XX века. Фауст и Мефистофель — не просто герои Гёте. Это два главных архетипа немецкой культуры: человек, который готов уничтожить себя ради знания и опыта, — и сила, которая превращает сомнение, цинизм и искушение в двигатель истории. Ты узнаешь: — Почему Фауст — это не «учёный, продавший душу дьяволу», а модель современного человека: вечная неудовлетворённость, жажда смысла, зависимость от прогресса и власти. — Как Мефистофель превратился в главный образ интеллектуального зла: не монстр, а блестящий ироничный манипулятор, который говорит самые точные вещи о человеке. — Почему немецкая культура XIX–XX века буквально одержима этим конфликтом: от романтизма до экспрессионизма и Третьего рейха. В центре лекции: — Гёте и рождение современного героя — Шарль Гуно и опера «Фауст», сделавшая Мефистофеля главным музыкальным образом дьявола в европейской культуре — «Доктор Фаустус» Томаса Манна как роман о культуре на грани катастрофы — «Фауст» Мурнау и тёмная эстетика немецкого экспрессионизма Это лекция о том, как желание абсолютного знания превращается в соблазн власти — и почему Мефистофель до сих пор остаётся самым современным персонажем европейской культуры. Лектор — Даниил Ведерников: культуролог, профессиональный архитектор, спикер многих образовательных и творческих пространств Петербурга, автор телеграм-канала arch trip