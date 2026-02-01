Внимание: перенос события на 01.02.2026, 14:00. Как провести воскресное утро в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в особняк XIX века, на лекцию-чаепитие, посвящённую фамильным драгоценностям в костюмах гостей, которые побывали на самом громком балу в истории Российской Империи. Лекция-чаепитие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссёра Всеволода Мейерхольда. Рассказ лектора будет дополнен чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор.