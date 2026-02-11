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Эволюция японского хоррора

Открытая Гостиная
Литейный проспект, 17-19

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Японский хоррор развивался не линейно, а волнами: фольклор, травмы прошлого столетия, «безопасные» ёкаи для детей, психологический и телесный ужас для взрослых. Современные авторы смешивают все эти слои. На лекции попробуем проследить, что и как пугало японцев на протяжении многих веков. Посмотришь на трансформацию суеверий в назидательные истории о духах. Как послевоенный шок превратился в сюрреалистичные образы в кино, а бытовые страхи и тревоги, навязанные модой, — в лучшие хоррор-сюжеты современности. Лектор — Евгения Тихонова, искусствовед, независимая исследовательница искусства и литературы Японии.

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