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Эстетика битников: очарование неприкаянности

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Сочинения битников можно легко назвать чтением не для всех. Но относиться к битникам равнодушно довольно сложно, поскольку их творчество и биографии вызывают либо восторг, либо отвращение. Слишком уж много любования собственной неустроенностью, собственным безумием и грязью вокруг. Сегодня их образы могут произвести впечатление затянувшейся революции духа, совершаемой ради привлечения внимания к самим себе. Однако сочинения битников заняли прочное место в истории литературы, а «Вопль» Аллена Гинзберга едва ли может не тронуть современного читателя. Вместе с Денисом Игнатьевым участники лекции попытаются понять, как у битников получалось видеть прекрасное сквозь безумие мира. Игнатьев Денис. Кандидат философских наук, доцент кафедры эстетики и этики Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена.

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