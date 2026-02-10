Почему человек замирает перед тем, что должно отталкивать? Почему готические романы, хорроры и мрачные полотна Босха притягивают? Разберёшь феномен красоты в ужасном — от философии до психологии. На лекции разберёшь: — «Красота мертвого тела» Как философы и художники научились находить красоту в ужасном. — «Монстры, гниль и катастрофы» Психология тёмной стороны: почему мозг находит удовольствие в страхе, отвращении и тревоге. — «Болезнь как стиль, уродство как бунт» От готики до современного искусства: как мрачное и странное стало эстетикой. — «От Франкенштейна до Твин Пикс» Что общего у «тёмной» классики и поп-культуры. — «Где заканчивается искусство и начинается нездоровое любопытство» Разница между переживанием и романтизацией тьмы. Спикер: Надежда Чайкина, филолог, исследовательница культурных кодов.