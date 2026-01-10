Помнишь, в детстве ты точно знал, что добро побеждает, а принц найдёт Золушку? А что выяснилось потом? Ты вырос, но сказки остались. Только теперь они звучат не со страниц книг, а внутри тебя: «терпи, если он хороший», «сражайся за любовь до конца», «ждёт тебя кто-то там, за лесами». Эти сюжеты формировали представления о любви задолго до первого свидания. Это будет арт-встреча, где ты через метафоры, творчество и метафорические карты разберёшь: какие сказочные персонажи живут внутри тебя и как они влияют на реальные отношения. Что тебя ждёт: — Вспомнишь героев: каждый выберет персонажа, который чем-то откликается — Золушка, Русалочка, Иван-Царевич, Баба-Яга, Серый Волк... Или, может, целая история? — Найдёшь отражение: через метафорические карты и обсуждение посмотришь, где этот сюжет проявляется в твоей реальной жизни. В ком ты узнаешь себя? А в ком — партнёра? — Перепишешь сценарий: создашь свою авторскую сказку — ту, где герой/героиня не страдает, а выбирает, не ждёт, а действует, не спасает, а любит. Формат: без оценок, без «правильных» трактовок. Можно молчать, можно делиться, можно просто творить и наблюдать за тем, какие образы поднимаются. Ведущая: Хасанова Анастасия, психолог, арт-терапевт