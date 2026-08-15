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Эстатик с диджеем и флуоресцентными красками

Plunge, набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, 8642#

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Танец, в котором не нужно знать движения. А право на пространство — не заслуживать, а брать. Это будет вечер, где ты будешь танцевать босиком, проживая свое тело, его дыхание, слушая его движения. Диджей задаёт тему, проводник помогает пройти через внутренние барьеры. А ты наблюдаешь, путешествуешь, наслаждаешься. Будешь двигаться от тишины к свободе, от зажатости к дыханию, от «как я выгляжу?» к «как я себя чувствую?». Это пространство без алкоголя, разговоров на танцполе и оценки. Только ты, твоё тело, музыка, свет, растения вокруг и ощущение живой близости. Приходи, если хочется: — отпустить накопившееся через движение — почувствовать себя более живой — услышать своё тело — познакомиться с близкими по духу людьми — потанцевать так, как давно хотелось, но было негде Неважно, танцевала ли ты раньше. Здесь нет правильных движений — есть только честные. Запись в ТГ. По кодовому слову «Кавёр» получи скидку 1000р, приводи друзей.

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