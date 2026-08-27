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Эротизм и смерть в японской культуре

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+

Про событие

Почему в японской традиции любовь так часто оборачивается тенью, а красота ощущением утраты? Лекция исследует, как эротика в Японии стала способом размышлять о непостоянстве мира от «Повести о Гэндзи» и гравюр сюнга до кино Осима Нагисы. Через мудзё, моно-но аварэ и югэн увидишь, как японцы соединяли тело и дух, наслаждение и тлен, превращая чувственность в философию. От древних ритуалов плодородия до эстетики Танидзаки, Кавабаты и Мисимы, это рассказ о том, как в Японии эротизм стал языком глубинной красоты и хрупкости. Лектор: Георгий Давианти, писатель, библеист, художник и независимый исследователь.

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