Изделие своими руками
Лиговский проспект, 43-45
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 4400₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
Здесь каждый, даже без опыта, сможет почувствовать себя художником. Никаких навыков не требуется — всё под контролем мастеров. Ты выбираешь цвета, фактуры, создаёшь свою композицию и наслаждашься процессом. Особенно популярны арт-свидания — пары создают парные изделия в индивидуальной атмосфере. Что тебе предлагают: — Уже включенные материалы премиум-класса; — Уютную атмосферу и поддержку мастера на каждом этапе; — Фото- и видеосъёмку на память; — Подарочную упаковку готовых изделий; — Пространство для тёплого общения, творчества и вдохновения; — Это место, куда приходят за эмоциями, теплом и чем-то по-настоящему своим. Идеально для подарка, свидания или перезагрузки в одиночестве.
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Удивительный опыт, неожиданный в какой-то степени. Создание чего-то своего, хоть и по некоторым заготовкам действительно может впечатлить. Учитывая красоту и узорчатость созданной поделки даже в неумелых руках. Сотрудницы попались очень общительные и отзывчивые. Каждый мой косяк исправили, да и проблему с невозможностью забрать изделие домой самому в удобное для меня время тоже решили. Готовы рискнуть своим временем, удобством и комфортом, чтобы это всё дать вам Остались только отличные впечатления и ни единого "но" в этом мероприятии не могу назвать. 5/5 это окончательная и объективная оценка. Особенно для тех, кто пробует творить из эпоксидной смолы впервые