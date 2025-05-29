Это не урок английского. Это перформанс, где ты — зритель, актёр и режиссёр своей речи. Здесь соединятся: — Театральная дерзость. Через импровизацию и сторителлинг ты попробуешь говорить без оглядки на «как надо». — Психологическая глубина. Ведущий поможет тебе снять языковой барьер и найдёт твой уникальный «языковой почерк». — Педагогическая точность. За 2 часа ты разберёшься в основных тонкостях английского языка, которые никак не поддавались тебе раньше. Бонус для участников: — Персональный «языковой портрет» от психолога. — Доступ к закрытому комьюнити с еженедельными практиками. — Техники актёрского мастерства для уверенной речи. Ведущий: Сергей Ефимов — актёр, психолог, педагог высшей категории. В стоимость включены напитки и закуски от бара.