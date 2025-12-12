Ёлочные игрушки из эпоксидной смолы
Лиговский проспект, 43-45
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от 2000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
Создай свои новогодние ёлочные игрушки из эпоксидной смолы в уютной студии. Три формата на выбор, праздничная атмосфера, материалы включены. Идеально для подарка, свидания или семейного выходного.
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