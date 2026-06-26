В мире Голливуда, где сцена и экран часто затмевают личность, Элизабет Тейлор стала не просто иконой кино — она стала символом роскоши, красоты и страсти. Но за гламурными образами скрывается ещё одна история — её глубокая и искренняя любовь к драгоценным камням и ювелирному искусству. На лекции проследят: — как началось её увлечение украшениями — от первых приобретений до одной из самых известных коллекций в мире — как отношения и важные события в жизни отражались в ювелирных подарках — эстетику и стиль: любимые формы, камни и дизайн, которые стали частью её образа — влияние на ювелирный мир и то, как её коллекция изменила восприятие «звёздных» украшений это не просто рассказ о драгоценностях, а взгляд на жизнь женщины, которая видела в украшениях личную историю, эмоции и память. Лекцию читает: Зарандия Мадина — историк искусства и моды, персональный стилист. В пространстве нужно будет снять обувь.