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Элизабет Тейлор: роман с украшениями

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+

Про событие

В мире Голливуда, где сцена и экран часто затмевают личность, Элизабет Тейлор стала не просто иконой кино — она стала символом роскоши, красоты и страсти. Но за гламурными образами скрывается ещё одна история — её глубокая и искренняя любовь к драгоценным камням и ювелирному искусству. На лекции проследят: — как началось её увлечение украшениями — от первых приобретений до одной из самых известных коллекций в мире — как отношения и важные события в жизни отражались в ювелирных подарках — эстетику и стиль: любимые формы, камни и дизайн, которые стали частью её образа — влияние на ювелирный мир и то, как её коллекция изменила восприятие «звёздных» украшений это не просто рассказ о драгоценностях, а взгляд на жизнь женщины, которая видела в украшениях личную историю, эмоции и память. Лекцию читает: Зарандия Мадина — историк искусства и моды, персональный стилист. В пространстве нужно будет снять обувь.

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