Экскурсия на производство к питерским обжарщикам. Forcup Roasters — питерские обжарщики кофе, работающие с зерном из разных стран. Из раза в раз ребята получают устойчивый результат по вкусу обжаренного зерна и готового напитка. Сначала ты осмотришься и прогуляешься по производству и познакомишься с оборудованием — посмотришь на лабораторию, склад, производство и тренинг-центр. Будет остановка в тренинге-центре, где ты поговоришь о всех производственных этапах в кофе до обжарки: о выращивании кофе, способах сбора и методах обработки зерна. Всех гостей угостят чашкой фильтр кофе:) Дальше узнаешь всё об обжарке зерна: поговоришь о существующих в мире степенях обжарки, настройке оборудования, выборе обжарки под финальный вкус напитка. Вместе с обжарщиком обжаришь один батч кофе, чтобы увидеть процесс обжарки зерна с поэтапным объяснением процессов. После в лаборатории тебе покажут, как проводится контроль качества — измерение зерна по колориметру, измерение влажности и плотности, каппинг. В завершении сам себе нафасуешь обжаренный кофе по пачкам и унесешь с собой пачку кофе.