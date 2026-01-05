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Экскурсия в цех по обжарке кофе с мастер-классом и дегустацией

FORCUP Roasters, Петроградская набережная, 18к4

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Завершение:

3200₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

В программе: — Сначала осмотришься и прогуляешься с экскурсией по производству и познакомишься с оборудованием — Посмотришь на лабораторию, склад, производство и тренинг-центр — Сделаешь остановку в тренинг-центре и поговоришь о всех производственных этапах в кофе до обжарки: о выращивании кофе, способах сбора и методах обработки зерна — Перейдёшь непосредственно к обжарке зерна, где поговоришь о существующих в мире степенях обжарки, настройке оборудования, выборе обжарки под финальный вкус напитка — Вместе с обжарщиком обжаришь один батч кофе, чтобы увидеть процесс обжарки зерна с поэтапным объяснением процессов — В лаборатории покажут, как проводится контроль качества — измерение зерна по колориметру, измерение влажности и плотности, каппинг. В завершении сам себе нафасуешь обжаренный кофе и унесёшь с собой пачку.

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