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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Экскурсия по рюмочным

Место уточняй у организатора

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1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В этом гастротуре ты посетишь несколько сохранившихся аутентичных рюмочных советского периода и их современные облагороженные аналоги. Некоторые из них расположились в самых неожиданных местах, которые непросто найти: например, в парадной, в потайной комнате продуктового магазина, коммунальной квартире или на чердаке крыши. Заведения данного формата — это места, где упор делается на крепкий алкоголь и закуски, можно культурно и быстро выпить или просто провести время за беседой с абсолютно разными людьми. Даты: 10 августа в 16:00, 24 августа в 16:00. Место встречи уточняй у организатора.

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