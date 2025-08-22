В этом гастротуре ты посетишь несколько сохранившихся аутентичных рюмочных советского периода и их современные облагороженные аналоги. Некоторые из них расположились в самых неожиданных местах, которые непросто найти: например, в парадной, в потайной комнате продуктового магазина, коммунальной квартире или на чердаке крыши. Заведения данного формата — это места, где упор делается на крепкий алкоголь и закуски, можно культурно и быстро выпить или просто провести время за беседой с абсолютно разными людьми. Даты: 10 августа в 16:00, 24 августа в 16:00. Место встречи уточняй у организатора.