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Экскурсия по Петроградской стороне

Ст. метро Петроградская, между «Ростикс» и «Вкусно и Точка»

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от 1000₽ до 1100₽
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Про событие

Погрузись в атмосферу Петроградской стороны Санкт-Петербурга, где каждая улица и двор скрывают в себе загадки прошлого. Здесь, среди старинных зданий и уютных дворов, каждая деталь — от обшарпанных подоконников до ярких цветочных клумб — расскажет свою уникальную историю. Этот маршрут приведёт к величественным парадным, где удивительные витражи переливаются на солнце, а изысканная лепнина наносит штрихи искусства на фасады. Эти архитектурные шедевры, украшенные тонкой работой мастеров, создают неповторимый облик каждого дома, словно обрамляя его в безмолвные сказания. Заглянешь во дворы, где время будто остановилось, и каждый камень хранит тайны прошедших эпох. Приготовься к удивительным открытиям, ведь на каждом шагу ждут неожиданные детали, способные вдохновить и вызывать восхищение. Эта экскурсия станет путешествием не только по улицам, но и вглубь души Санкт-Петербурга, города, который никогда не перестает удивлять. Продолжительность: 2 часа. Экскурсия проходит каждый день, можно выбрать время старта по желанию: в 11:00, 14:30 и 17:30. После бронирования, для подтверждения билета свяжись по WhatsApp, Telegram.

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