Специальная программа, посвященная главной священной книге в иудаизме — Торе. В этот вечер не только объединят экскурсию по синагоге с ужином и беседой о традициях, но и посетят генизу — последнее пристанище книг и свитков Торы. Это редкая возможность попасть в место, куда обычно нет доступа: здесь хранятся старые или повреждённые священные тексты, которые по традиции не выбрасывают, а бережно сохраняют до особого захоронения. Начнут с ужина в ресторане ЛЕХАИМ. Это единственный кошерный ресторан в городе, вся выручка которого идёт на нужды синагоги и еврейской общины. Стол будет богатым и сытным: — гефилте фиш — фаршированная рыба, — форшмак — закуска из рубленой сельди, — цимес — самое сладкое блюдо еврейской кухни (наконец-то узнаешь какой же он, самый цимес), — картофельные латкес — дальние родственники драников, подаются с томатным соусом. — хумус — пожалуй, самое популярное блюдо Израиля. — хацилим — пикантная закуска из печеных баклажанов. — десерт отведают Леках — медовый пирог, который готовится в особые дни. Запивать будут водой, морсом и бесконечно интересными рассказами о еврейской еде. К десерту подадут чай. После ужина пройдёт экскурсия по Большой хоральной синагоге с Инной, проводником в мир еврейской культуры и кошерной еды. Узнают сколько новых годов в еврейской традиции, что означают литые таблички с фамилиями на скамьях, почему богатство синагоги исчисляется количеством свитков Торы, а еврейские книги никогда не выбрасывают, а хоронят.