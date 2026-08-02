Начнёшь с ужина в ресторане Лехаим — это единственный кошерный ресторан в городе, вся выручка которого идёт на нужды синагоги и еврейской общины. После ужина проведут экскурсию по Большой хоральной синагоге с Инной, проводником в мир еврейской культуры и кошерной еды. Стол будет богатым и сытным: — гефилте фиш — фаршированная рыба — форшмак — закуска из рубленой сельди — цимес — самое сладкое блюдо еврейской кухни — картофельные латкес — дальние родственники драников, подаются с томатным соусом — хумус — пожалуй, самое популярное блюдо Израиля — хацилим — пикантная закуска из печеных баклажанов — десерт Леках — медовый пирог, который готовится в особые дни. Запивать будешь вином и бесконечно интересными рассказами о еврейской еде. К десерту подадут чай. Узнаешь сколько новых годов в еврейской традиции, что означают литые таблички с фамилиями на скамьях, почему богатство синагоги исчисляется количеством свитков Торы, а еврейские книги никогда не выбрасывают, а хоронят.