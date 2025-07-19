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Экскурсия на производство кофе
Петроградская набережная, 18к4
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Хочешь погрузиться в мир настоящего спешелти кофе и узнать, что стоит за его уникальным вкусом и ароматом? Тогда тебе стоит сходить на эту выставку. На интерактивном мастер-классе ты познакомишься с тонкостями производства и научишься ценить кофе на новом уровне. Что тебя ждёт: — Демонстрация современного оборудования и подробный рассказ о каждом этапе производства кофе: от сырого зерна до готового напитка — Дегустация нескольких свежих лотов с акцентом на различия во вкусовых нюансах — Практические советы по выбору кофе, который идеально подходит именно тебе — Полезная лекция, почему свежесть обжарки так важна и как она влияет на вкус Возможность задать вопрос эксперту Надежде Третьяковой: — тренинг-менеджер «FORCUP» — участник кофейных чемпионатов — финалистка Cup Tasters Battle 2024 года, — победитель чемпионата по сенсорике «Ароматика»
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