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Экскурсия на производство десертов с мастер-классом и дегустацией

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3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Какого это весь день работать, чувствуя аромат шоколада, и как на самом деле выглядят будни людей, которые каждый день создают сладости? Здесь покажут путь десерта и предложат почувствовать себя настоящими заводчанином. Ты поднимешься в производственные цеха и пройдёшь весь путь создания десерта: - подготовка ингредиентов - выпекание печенья - глазуровка - морозильные камеры с готовой продукцией - упаковочный участок Ты узнаешь, как устроено современное пищевое производство, почему так важна система контроля качества, и какие требования предъявляются к безопасности продуктов. По пути тебя ждёт дегустация: попробуешь шоколад, глазурь, трюфели и вупи-паи. После экскурсии ты перейдёшь к практике. Каждый участник приготовит и соберёт два вупи-пая с разными вкусами — вишня и маракуйя. Ты узнаешь, как работает кондитерский мешок, как отсаживается крем и собирается десерт. Во время мастер-класса организатор проведёт лёгкую интерактивную игру — все участники будут угадывать секретный ингридиент для десерта. В конце ты перейдёшь на участок упаковки и увидишь, как десерты готовят к отправке в магазины. Ты сам упакуешь свои вупи-паи, как это делают сотрудники производства, и сможешь забрать их с собой. В завершение тебе вручат именной диплом кондитера. Важно: На территории действует пропускная система — пожалуйста, возьми с собой паспорт, он понадобится для прохода на производство.

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