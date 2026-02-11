Отличная возможность увидеть вживую, где варится пиво, налить самый свежий сорт прямо из танка, закатать сувенирную банку в этикетку своими руками и продегустировать линейку бестселлеров и редких эксклюзивов. Идеальный выходной день. Что тебя ждёт: — Краткое погружение в историю пивоварения — Экскурсия по заводу. Ты посетишь варочный цех, бродильный цех, включая горизонтальные лагерные танки (редкость для российских пивоварне), линию розлива, танк открытого брожения (тоже большая редкость). — Узнаешь о технологии варки пива — Дегустация 9 сортов, включая пиво прямо из танка с лёгкими закусками Стоимость 2900 (включая трансфер) 13:00 — отправление трансфера от м.Московская 13:45 - 14:00 — прибытие на завод посёлок Федоровское 14:00 — знакомство и старт экскурсии 15:00 — дегустация 16:00 — выезд обратного трансфера к м. Московская *Примечание Кавра: Аша из нашего комьюнити ходила на эту экскурсию. Вот небольшая часть её отзыва: «Завод очень маленький, можно сказать камерный, ребята явно относятся к процессу варки пива как к некому акту искусства, пытаясь придумать что-то новое, выразить своё «авторское начало» в процессе пивоварения... Первый сорт «на пробу» был безалкогольным, хотя догадаться об этом практически невозможно — совсем не напоминает «нулёвки» из ближайшего супермаркета...». Расписание: 13 июня 13:00 27 июня 13:00 11 июля 13:00 25 июля 13:00