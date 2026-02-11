Дегустируй вино и узнавай, как всё устроено. Тебя ждёт дегустация 9 образцов вин (игристых и тихих). Также будут подготовлены лёгкие закуски: сыр, оливки, каперсы, орехи, мясные нарезки и вкусный хлеб. Полную программу можно прочитать по кнопке выше. Предусмотрен трансфер.