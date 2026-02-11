Экскурсия на микро-винодельню Михаила Трифонова с дегустацией
Место встречи: м. Автово
Начало:
Завершение:
4900₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Дегустируй вино и узнавай, как всё устроено. Тебя ждёт дегустация 9 образцов вин (игристых и тихих). Также будут подготовлены лёгкие закуски: сыр, оливки, каперсы, орехи, мясные нарезки и вкусный хлеб. Полную программу можно прочитать по кнопке выше. Предусмотрен трансфер.
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