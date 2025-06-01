Прогулка по ферме и знакомство с её обитателями (козами, коровами) в сопровождении рассказов Михаила, владельца фермы, о том, как зарождалось производство. После прогулки участники отправятся в дегустационный зал, окна которого выходят в цех — оттуда можно будет понаблюдать за процессом сыроделия. Во время дегустации 5 видов сыра Михаил продемонстрирует производство простого домашнего сыра, который ты сможешь приготовить дома сам. Михаил ответит на любые вопросы о сыроделии. По желанию можно будет приобрести бокал вина. Также на ферме можно купить натуральную молочную продукцию. В стоимость билета входит: Трансфер, дегустация сыра (5 видов), кусочек домашнего сыра с собой, вода, чай. Трансфер от м. Московская до деревни Рыбицы, ферма Михаила Ананьева и обратно. Перенос/отмена брони с возвратом возможны минимум за трое суток до мероприятия.