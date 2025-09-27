Загляни за кулисы полного процесса изготовления шоколада от какао-бобов до плитки. Совместно с «Amazing cacao» и «Вкус Петербурга» придумали расширенный формат экскурсии, которую проведёт Алёна Воол сертифицированный дегустатор 2-го уровня IICCT — (Международный институт дегустации шоколада и какао). Ты узнаешь о самом главном продукте, из которого производят настоящий качественный шоколад — как растут какао-плоды на фермах, какие виды бобов бывают и как формируется вкус ароматического шоколада. Ознакомишься с процессом изготовления шоколада, включая обжарку какао-бобов, очистку, измельчение, меланжирование, темперирование и изготовление плиток. В процессе экскурсии ты попробуешь жареные какао-бобы различного происхождения, узнаешь какой бывает сахар и какао-масло. Испытаешь себя в роли дегустатора шоколада. Будешь пробовать 6 разных видов и 2 горячего шоколада. Ну и, конечно же, познакомишься с полным ассортиментом продукции Amazing Cacao. В день экскурсии предоставляется скидка 15% на всю продукцию магазина и кафе.