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  1. Санкт-Петербург
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Экскурсия дворы/парадные + коммуналка

Большая Московская улица

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 6+

Про событие

В ходе экскурсии посетишь красивые парадные лестницы и уникальные черные. Расскажут о застройке Петербурга, доходных домах. Ты узнаешь, кто их строил и кто здесь жил, об архитекторах, что такое чёрные лестницы и чем отличается подъезд от парадной. Во второй части экскурсии зайдёшь в 8-комнатную (ныне коммунальную) квартиру, комнаты, которой, когда-то принадлежали писателю Довлатову. Покажут, как сейчас живут в коммунальной квартире, увидишь обстановку доходного дома, сможешь включить граммофон, завести старинные часы с маятником, увидишь кровать, пережившую блокаду. Длительность экскурсии около 100-120 минут Начало: ст метро Владимирская (Памятник Фёдору Достоевскому) Бронирование мест обязательно После бронирования билетов обязательно запишись по телефону +79111563301 (мах, тг), чтобы тебя могли встретить.

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