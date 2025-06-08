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Экскурсия-бранч: «Вино, стихи и сплетни: тайны петербургских салонов»

Дворцовая площадь

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Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Прогулка по светским салонам Петербурга XIX века с увлекательным рассказом, атмосферой искусства и обедом в особняке XIX века с бокалом игристого. Чем бы ты занялся, если бы оказался в Петербурге XIX века? Первым делом — отправился бы в светский салон, чтобы познакомиться с представителями петербургского бомонда. Это были не просто собрания, а настоящие события, где решались судьбы, обсуждались громкие скандалы, рождались стихи и вспыхивали страсти. В Петербурге их было предостаточно, и каждый — со своей атмосферой: — В салоне князя Одоевского собирались музыканты, обсуждали новинки искусства и играли на рояле. — К Оленину приходили литераторы и художники, творились замыслы великих полотен и строк. — В гости к Авдотье Голицыной шли, чтобы любоваться на хозяйку — красивую и умную светскую львицу, которая могла поддержать беседу на любую тему. — В салоне Хитрово-Фикельмон можно было встретить Пушкина за разговором о поэзии и политике. — У Карамзиных собирались Лермонтов и Гоголь, обсуждали литературные замыслы и делились слухами. Финал прогулки — бранч в роскошных интерьерах особняка Milutin Palace на Садовой, 4. Тебя ждёт красивый завтрак с бокалом игристого, беседы о великосветских интригах и вдохновение на целый день. Меню бранча: На выбор — два варианта сета, каждый включает салат, горячее блюдо и напиток (в том числе бокал игристого). Лектор: Нанико Соколова — дипломированный историк, выпускница Исторического факультета СПбГУ, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга XIX века, экскурсовод с 16-летним стажем. Место встречи: Дворцовая площадь (Александровская колонна). Экскурсовод будет ждать вас с табличкой MILUTIN.

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