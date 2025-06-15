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Экскурсия-бранч: «Мода, литература, публичные дома. Что скрывает улица Рубинштейна?»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Знаменитая улица Рубинштейна сегодня — это гастрономический центр Петербурга и место модных встреч. Но три века назад это была совсем другая история. Прогуляешься по театрам, модным лавкам и бывшим притонам, услышишь истории любви, измен и роковых встреч. А после отправишься на бранч. Ты узнаешь: — где на Рубинштейна находились самые злачные места и дома терпимости — какие знаменитости жили на этой улице и почему здесь витали литературные скандалы и светские сплетни — как ничем не примечательная Троицкая улица превратилась в самую фешенебельную и обсуждаемую в городе Точка отправления экскурсии — улица Рубинштейна (уточняется при записи). А завершится прогулка уютным обедом в особняке XIX века Milutin Palace. Меню бранча: — Императорский салат с цыплёнком, кедровыми орешками и домашним майонезом — Куриная грудка с соусом из горгонзолы и картофелем stone — Бокал игристого Лектор: Екатерина Повалкина — искусствовед и профессиональный гид по Петербургу. Продолжительность: экскурсия — 1,5 часа + бранч — 1 час.

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