Знаменитая улица Рубинштейна сегодня — это гастрономический центр Петербурга и место модных встреч. Но три века назад это была совсем другая история. Прогуляешься по театрам, модным лавкам и бывшим притонам, услышишь истории любви, измен и роковых встреч. А после отправишься на бранч. Ты узнаешь: — где на Рубинштейна находились самые злачные места и дома терпимости — какие знаменитости жили на этой улице и почему здесь витали литературные скандалы и светские сплетни — как ничем не примечательная Троицкая улица превратилась в самую фешенебельную и обсуждаемую в городе Точка отправления экскурсии — улица Рубинштейна (уточняется при записи). А завершится прогулка уютным обедом в особняке XIX века Milutin Palace. Меню бранча: — Императорский салат с цыплёнком, кедровыми орешками и домашним майонезом — Куриная грудка с соусом из горгонзолы и картофелем stone — Бокал игристого Лектор: Екатерина Повалкина — искусствовед и профессиональный гид по Петербургу. Продолжительность: экскурсия — 1,5 часа + бранч — 1 час.