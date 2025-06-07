Обрати внимание: место встречи – Марсово поле, дом 3. Экскурсовод будет ждать с табличкой MILUTIN. Прогулка по историческому центру с атмосферным рассказом, полным чувств и открытий, и обед в особняке XIX века с бокалом игристого. Страсти, преданность, роковые романы и разбитые сердца — всё это хранит в себе улица Миллионная. В самом центре Петербурга, на территории так называемого «золотого треугольника», кипели настоящие человеческие драмы. Ты узнаешь: — о главной любви Оноре де Бальзака; — о первой «русской шпионке» и её канцлере; — об изгнаннике из рода Романовых; — о «чистом ангеле» Михаила Глинки; — о белой богине Урус и невенчанной жене писателя Радищева; — о страстях Серебряного века и любви эпохи Просвещения. Маршрут: Марсово поле — Мраморный дворец — Ново-Михайловский дворец — Дом Адамини — Особняк Милютина. Лектор: Наталья Костицына — историк, исследователь петербургской культуры, автор экскурсионных маршрутов по Петербургу. Длительность: экскурсия — 1,5 часа, бранч — 1 час.