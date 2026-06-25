ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Экономика желания: как поп-культура манипулирует нашим влечением

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 16+

Про событие

Почему нас буквально физически тянет к одним артистам — и совершенно не цепляют другие? На лекции поговорят о том, как поп-культура управляет вниманием, желанием и эмоциональной привязанностью аудитории. Разберёшься, почему индустрия развлечений снова и снова обращается к темам влечения, власти, опасности и близости — и как создаются харизма, магнетизм и ощущение «одержимости» артистом или образом. Фантазийные персонажи, парасоциальная близость, эстетизация желания, объективация, провокация — обсудишь, какие психологические механики и маркетинговые приёмы сделали влечение одним из главных ресурсов современной культуры. Почему нас часто сильнее цепляет не откровенность, а недосказанность? Как создаётся напряжение? И как артисты, бренды и медиа используют наши самые сокровенные желания в своих интересах?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста