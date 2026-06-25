Экономика желания: как поп-культура манипулирует нашим влечением
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 16+
Про событие
Почему нас буквально физически тянет к одним артистам — и совершенно не цепляют другие? На лекции поговорят о том, как поп-культура управляет вниманием, желанием и эмоциональной привязанностью аудитории. Разберёшься, почему индустрия развлечений снова и снова обращается к темам влечения, власти, опасности и близости — и как создаются харизма, магнетизм и ощущение «одержимости» артистом или образом. Фантазийные персонажи, парасоциальная близость, эстетизация желания, объективация, провокация — обсудишь, какие психологические механики и маркетинговые приёмы сделали влечение одним из главных ресурсов современной культуры. Почему нас часто сильнее цепляет не откровенность, а недосказанность? Как создаётся напряжение? И как артисты, бренды и медиа используют наши самые сокровенные желания в своих интересах?
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