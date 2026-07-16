Исторический ужин. Екатерина Великая - императрица, которую приравнивали к богиням античности, чей государственный ум прославляли поэты и генералы, философы и учёные, чьё правление именуется Золотым веком. В годы её правления были и блестящие выигранные войны, и восхождение на Олимп славы великих полководцев, и расширение границ, и усилия по распространению просвещения среди подданных Российского государства. На встрече ты узнаешь: – Какие три правила усвоила молодая Екатерина в России; – Как удалось великой княжне Екатерине Алексеевне завоевать любовь петербургского высшего света; – Почему Елизавета Петровна не решилась переписать завещание на внука; – Почему при воцарении Екатерины Алексеевны в России одновременно находилось ещё два государя; – Какую главную тайну российского престола унаследовала Екатерина II; – Какими редкими талантами обладала Императрица и как ей удалось окружить престол верными сторонниками; – Почему Екатерина решилась на тайный брак и принёс ли он ей женское счастье; – Как Екатерина Вторая воспитывала себе фаворитов и почему терпела неудачу. И ещё много других историй и дворцовых интриг. Лектор: историк, специалист по петербургской кухне Татьяна Цветкова. Меню: – Рийет из копчёного лосося с кремом из авокадо; – Паштет из печени кролика с картофельным крокетом; – Телячьи щёчки с пюре из сельдерея; – Лимонный бисквит с ванильным мороженым. – Бокал игристого вина; – Чай/кофе на выбор.