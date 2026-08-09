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Эхо Вудстока

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

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Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыка, изменившая мир, брюки клёш и пьянящий дух свободы. В этот вечер Аурель Вальтер исполнит главные хиты отцов-основателей: от звёзд Вудстока и Британского Вторжения, до бессмертной классики хард-рока начала 70-х. Ауреля многие знают как бессменного вокалиста фирменной шоу-программы The Right Place. На этот раз сцену с ним разделит Группа 613 — инновационная поп-рок группа, созданная профессиональными музыкантами с разнообразным опытом и исключительным мастерством. Они объединяют мелодичность современного поп-рока с мощью старого доброго хард-рока, превращая свои выступления в живой диалог поколений.

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