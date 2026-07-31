Под 25-метровым куполом Планетария, в полной темноте, оживут далёкие миры, а пространство наполнится бархатным звучанием армянского дудука. Сочетание полнокупольной мультимедийной графики и древней музыкальной культуры превратит этот вечер в настоящее путешествие сквозь время и пространство. В этот вечер под звёздным куполом прозвучат два древних инструмента с удивительной историей — армянский дудук, который называют голосом гор, и арабский уд, вобравший в себя дыхание Востока. Печаль высот Арарата, мудрость древних цивилизаций, северное сияние, Млечный Путь и бескрайний космос сольются в единое художественное пространство. Если красота звучания дудука знакома многим, то уд для большинства станет настоящим открытием. Этот щипковый струнный инструмент обладает неповторимым тембром и тысячелетней историей. Именно его считают предшественником европейской лютни. В сочетании с дудуком он создаёт удивительно глубокое и трогательное звучание. Также в программе прозвучат персидская флейта и восточная перкуссия, дополняя музыкальную палитру концерта новыми красками. «На голос дудука идёт тот, кому действительно интересна жизнь его души», — часто говорит Аргишти, известный в России и за её пределами исполнитель на армянском дудуке. И, пожалуй, каждый, кто хотя бы однажды услышал этот инструмент вживую, согласится с его словами. Концерты Аргишти — это редкое ощущение искренности и внутренней тишины, которое рождается между музыкантом и слушателем. Древний армянский дудук обладает удивительной способностью трогать самые глубокие струны человеческой души.