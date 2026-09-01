Тебя ждёт качественный раггамаффин отечественного производства. В программе вечера: солнечный регги, танцевальный дэнсхолл, жаркий афробит и вдумчивый хип-хоп. А также импровизация с залом, задорные кричалки и немного стенд-апа. Ну и конечно, «групповая психотерапия», помноженная на харизму 80 левела. Всё это Коля Маню.