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Коля Маню

Жабль (The Place)
ул. Маршала Говорова, 47

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от 800₽ до 1700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт качественный раггамаффин отечественного производства. В программе вечера: солнечный регги, танцевальный дэнсхолл, жаркий афробит и вдумчивый хип-хоп. А также импровизация с залом, задорные кричалки и немного стенд-апа. Ну и конечно, «групповая психотерапия», помноженная на харизму 80 левела. Всё это Коля Маню.

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