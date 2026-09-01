Гибельные травы, которые срезают ночами черти обломками челюстей мёртвых лис, дымка над болотами, страх от прикосновения кого-то к плечу на пустой дороге через предрассветное поле, чащи, буреломы, папоротники, колючая и мокрая хвоя прямо в лицо. И смех без источника. Всё это здесь.