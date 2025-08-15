Микрокинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Эталон психологического триллера и один из первых европейских фильмов, созданных под влиянием американского жанра нуар. О фильме: Директор частной школы Мишель Деласаль — плохой муж и очень плохой человек. Его не выносят коллеги, жена Кристина и даже его любовница Николь. Супруга, которой на самом деле принадлежит школа, хочет развода, но Мишель заявляет, что скорее убьёт её.