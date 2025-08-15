Кинопоказ «Дьяволицы»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 480₽ до 590₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Микрокинотеатр в Санкт-Петербурге. Авторское кино и мировая классика на языке оригинала с субтитрами. Эталон психологического триллера и один из первых европейских фильмов, созданных под влиянием американского жанра нуар. О фильме: Директор частной школы Мишель Деласаль — плохой муж и очень плохой человек. Его не выносят коллеги, жена Кристина и даже его любовница Николь. Супруга, которой на самом деле принадлежит школа, хочет развода, но Мишель заявляет, что скорее убьёт её.
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