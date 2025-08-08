Уникальная экскурсия — в самый «престижный» район центра Санкт-Петербурга экскурсии по Петроградской стороне. Эта экскурсия для тех, кто хочет прочувствовать дух настоящего Петербурга, и узнать, как здесь жили люди сто лет назад и как живут сейчас. На экскурсии окунёшься в атмосферу неформального города, узнаешь, что кроется за его пышными фасадами, увидишь, как переплетаются история и современность. Пройдёшь по лабиринту проходных дворов, увидишь легендарные дворы-колодцы, посетишь красивые парадные, обратишь внимание на удивительные детали Петербургской архитектуры. Гид расскажет про историю доходных домов, архитекторов, особенности строительства в различные исторические периоды и многое другое. Детали встречи: Длительность: 1,5-2 часа Экскурсия пешеходная Мини группа 4-10 человек Место встречи: м.Петроградская, у выхода из метро, у Ростикс Начало: Ежедневно 15:00 После бронирования билетов обязательно запишись по телефону, чтобы тебя могли встретить: +79111563301 (ватсап или телеграмм)