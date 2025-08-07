Ты увидишь такие доходные дома, как: Особняк Каншина, дом Никонова, дом Иоффе, дом Глазера, Довлатовский дом, дом Дехтеринского, Толстовский дом, Елисеевский дом, дом Хренова и другие. На экскурсии ты сможешь посетить одни из самых красивых парадных, доходных домов, дворов-колодцев и других скрытых от наших глаз мест. Гид расскажет тебе о том, как застраивался Санкт-Петербург, как жили люди со времен застройки города, после революции и как живут сейчас. Узнаешь все тайны непарадного Петербурга, поймёшь почему подъезды называются парадными, а доходные дома — доходными. Что ты посетишь? — Доходные дома и проходные дворики — Увидишь дом-пряник с башней — Парадную лестницу дома Василия Каншина — Дом Иоффа на пяти углах с башней и двором-колодцем — Проходные дворы где жил писатель Довлатов — Уникальные и красивые лестницы — дворы дома Елисеевых Длительность экскурсии около 90-100 минут Начало: ст. метро Владимирская Бронирование мест обязательно После покупки свяжись по телефону +79111563301 (ватсап)