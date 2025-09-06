Двое в Манхэттене
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 560₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
В Нью-Йорке исчезает французский дипломат. Журналисту Моро, как знатоку злачных мест ночного Манхеттэна, шеф поручает его найти. С собой Моро берёт приятеля, фотографа Дельма. Проститутки, актрисы, певицы — только опыт и цинизм поможет отыскать в этом водовороте след пропавшего человека. Ночь обещает быть долгой, но Манхеттэн не спит, огни горят, из каждого кабака доносится джаз. Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.
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