Давно хотелось поиграть в ту самую настольно-ролевую игру из «Очень странных дел», «Baldur’s Gate 3» и «Легенды о Vox Machina»? Тогда седлай коня, бери добрый меч и готовься кинуть кубик навстречу судьбе! На этих январских праздниках пройдёт ознакомительная игра для новичков, которая поможет тебе без зубрёжки правил прикоснуться к миру Подземелий и драконов. Ты сможешь отправиться в лёгкое трёхчасовое приключение, чтобы вернуть дочку барона Маркворта, украденную лесным великаном.