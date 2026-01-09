Dungeon&Dragons для новичков
Большой проспект Петроградской стороны, 48
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 14+
Игры
Про событие
Давно хотелось поиграть в ту самую настольно-ролевую игру из «Очень странных дел», «Baldur’s Gate 3» и «Легенды о Vox Machina»? Тогда седлай коня, бери добрый меч и готовься кинуть кубик навстречу судьбе! На этих январских праздниках пройдёт ознакомительная игра для новичков, которая поможет тебе без зубрёжки правил прикоснуться к миру Подземелий и драконов. Ты сможешь отправиться в лёгкое трёхчасовое приключение, чтобы вернуть дочку барона Маркворта, украденную лесным великаном.
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