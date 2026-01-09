ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Dungeon&Dragons для новичков

Большой проспект Петроградской стороны, 48

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Давно хотелось поиграть в ту самую настольно-ролевую игру из «Очень странных дел», «Baldur’s Gate 3» и «Легенды о Vox Machina»? Тогда седлай коня, бери добрый меч и готовься кинуть кубик навстречу судьбе! На этих январских праздниках пройдёт ознакомительная игра для новичков, которая поможет тебе без зубрёжки правил прикоснуться к миру Подземелий и драконов. Ты сможешь отправиться в лёгкое трёхчасовое приключение, чтобы вернуть дочку барона Маркворта, украденную лесным великаном.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста