В результате мастер-класса ты освоишь навык темперирования шоколада и научишься работать с формами. Каждый участник уйдет со своим самостоятельно приготовленным изделием. Ты приготовишь самую трендовую начинку сезона, а также научишься делать корпус из шоколада. Узнаешь нюансы упаковки и хранения шоколадных изделий. Кроме того, ты получишь порцию вдохновения, новых знаний и хорошего настроения! В приготовлении используется: фисташковая паста, сублимированная ягода, пишманье. Подробности и запись по телефону 89052366419 (ТГ, Whats App) Анастасия.