Дубайский шоколад: мастер-класс
Большая Конюшенная улица, 13
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
В результате мастер-класса ты освоишь навык темперирования шоколада и научишься работать с формами. Каждый участник уйдет со своим самостоятельно приготовленным изделием. Ты приготовишь самую трендовую начинку сезона, а также научишься делать корпус из шоколада. Узнаешь нюансы упаковки и хранения шоколадных изделий. Кроме того, ты получишь порцию вдохновения, новых знаний и хорошего настроения! В приготовлении используется: фисташковая паста, сублимированная ягода, пишманье. Подробности и запись по телефону 89052366419 (ТГ, Whats App) Анастасия.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи