Древняя Русь и секс: правда и мифы о прошлом
Пора расслабиться, Новгородская улица, 13К, 3 этаж
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Про событие
Почему раньше существовала мужская и женская половина дома? Кто и зачем ввёл нижнее бельё? Действительно ли предки женились исключительно девственниками и откуда растёт этот миф? Поговоришь о том, как прошлое влияет на наше настоящее и чему надо поучиться у предков. Лекцию проведёт владелец школы интимного взаимодействия «Пора расслабиться» Григорий Сёмин. В пространстве нужно будет снять обувь, предоставляем тапочки. Угощаем чаем и вкусняшками к нему, входит в стоимость билета.
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