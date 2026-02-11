Почему раньше существовала мужская и женская половина дома? Кто и зачем ввёл нижнее бельё? Действительно ли предки женились исключительно девственниками и откуда растёт этот миф? Поговоришь о том, как прошлое влияет на наше настоящее и чему надо поучиться у предков. Лекцию проведёт владелец школы интимного взаимодействия «Пора расслабиться» Григорий Сёмин. В пространстве нужно будет снять обувь, предоставляем тапочки. Угощаем чаем и вкусняшками к нему, входит в стоимость билета.