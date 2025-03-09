Внимание: событие отменено. Драматерапия — это один из видов арт-терапии. Это метод, восстанавливающий нарушенную деятельность организма театральными средствами. От остальных форм арт-терапии отличается краткосрочностью курса и его высокой эффективностью (особенно при депрессивных и тревожных расстройствах). Драматерапевтический процесс заключается в общении, тренингах, импровизационном или спланированном разыгрывании личных историй, абстрактных сюжетов на волнующие темы, сценариев будущего. Благодаря этому происходят изменения в психической, физической, духовной, социальной жизни; изменения когнитивно-поведенческого, личностного и интегративного характера. В процессе драматерапии вы сможете: - Снизить напряженность. - Развить сопереживание. - Разблокировать эмоциональный канал. - Повысить уверенность в себе. - И многое другое. Присоединяйся и начни свой путь к изменениям в психической, физической и социальной жизни. Мастер-класс ведет дипломированный специалист по драматерапии, режиссер Георгий Безлюдных. После регистрации обязательно свяжись с организатором и тебе вышлют подробности по мастер-классу и локации - 8 911 972 88 10 \ teatr_on@mail.ru