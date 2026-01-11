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Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Влад Дракула был величайшим правителем, доблестным воином и страстным мужчиной. Но судьба свела его с врагом, коварство которого не знало границ. И тогда Дракула заключил сделку — нечеловеческая сила в обмен на самую малость — бессмертную душу… Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/577
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