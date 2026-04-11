Лекция для девушек, на которой будет разбираться мир онлайн-знакомств через призму стиля и фотографии. Узнаешь, как создать анкету, которая будет работать на тебя, и как привлекать именно тех мужчин, не теряя своей индивидуальности. В программе: — Знакомство и нетворкинг — Разбор сайтов знакомств: какие площадки подходят для твоих конкретных целей — Секреты идеальной анкеты: какие фото работают на результат, чтобы тебе писали только достойные кандидаты — Идеальный лук: какую одежду выбрать для первого свидания, чтобы произвести правильное впечатление — Ответы на вопросы в уютной обстановке О лекторе: Алла Арно — звёздный фотограф с 16-летним опытом и эксперт по стилю. В её объективе были Ирина Безрукова, Наталья Медведева, Анжелика Каширина, солисты группы «Ленинград» и Степа Марсель. — Помогла 6 девушкам выйти замуж благодаря правильному позиционированию. — Эксперты после работы с Аллой повышают конверсию своих страниц в 2 раза. — Более 200 девушек стали заметными и проявленными после её разборов гардероба. Количество мест ограничено: всего 12 человек.