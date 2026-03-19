Знаешь ли ты, кто первым придумал джинсы? Спойлер: не Леви Штраусс, а Яков Яковлевич Юфес из Риги. Слышал ли ты о том, как некий молодой человек из Киева переодел всех ковбоев Голливуда в стразы, в том числе самого «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли? Нет, это не выдумки, а вполне документированные факты из истории. Дальше — больше. Ботинки от Натана Шварца из кожи от Исидора Хоровица, рубашка от Ральфа Лифшица в стиле Нуты Котляренко и куртка от братьев Шотт — самый американский наряд, который только можно придумать. Мы мало знаем о вкладе выходцев из Российской Империи в ежедневную американскую моду, а ведь он стал ключевым в своё время: от джинсов Levi’s и ботинок Timberland до кожаных курток-косух и ковбойских нарядов. Большой любитель истории моды Александр Юфа расскажет о самых знаменитых дизайнерах и брендах, ставших символами американской культуры, и их связи с Российской Империей.