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Долина русской реки: от джинсов Levi’s до кожаных курток-косух

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 525₽ до 1350₽
Возраст 16+

Про событие

Знаешь ли ты, кто первым придумал джинсы? Спойлер: не Леви Штраусс, а Яков Яковлевич Юфес из Риги. Слышал ли ты о том, как некий молодой человек из Киева переодел всех ковбоев Голливуда в стразы, в том числе самого «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли? Нет, это не выдумки, а вполне документированные факты из истории. Дальше — больше. Ботинки от Натана Шварца из кожи от Исидора Хоровица, рубашка от Ральфа Лифшица в стиле Нуты Котляренко и куртка от братьев Шотт — самый американский наряд, который только можно придумать. Мы мало знаем о вкладе выходцев из Российской Империи в ежедневную американскую моду, а ведь он стал ключевым в своё время: от джинсов Levi’s и ботинок Timberland до кожаных курток-косух и ковбойских нарядов. Большой любитель истории моды Александр Юфа расскажет о самых знаменитых дизайнерах и брендах, ставших символами американской культуры, и их связи с Российской Империей.

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