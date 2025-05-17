На дегустации почувствуешь разницу между терруарами и откроешь знаменитые коньячные дома Франции. Сможешь попробовать Davidoff VSOP — один из лучших классических коньяков; островной коньяк Camus Il de Re — для знатоков, гурманов и коллекционеров; изысканный ассамбляж Hine Rare от семьи Хайн, которая придерживается своих традиций уже 100 лет; Frapin 15 years old — коньяк от самого известного дома Гранд Шампани; коньяк для наслаждения Monnet ХО — классический ассамбляж в стиле лучших ХО. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.