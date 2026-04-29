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Для чего люди пишут дневник?

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Многие знают, что вести дневник – полезно. Дневник помогает лучше понять себя, извлечь опыт из прожитого и просто помечтать с ручкой в руках. Но за кажущейся простотой этого процесса скрывается множество вопросов. – Зачем вообще вести дневник? – Как превратить свои впечатления в настоящий философский дневник? – В каких форматах можно вести дневник, чтобы это занятие не стало рутиной? – Как научиться видеть темы для записей даже в днях, «когда ничего не происходит»? – Влияет ли ведение дневника на качество жизни? – Как влияет письменная речь на наш мозг и на нашу речь? Посмотришь, как в своё время это делали великие предшественники — Марк Аврелий, Леонардо да Винчи, Сей-Сёнагон, Лев Толстой, Александр Родченко, Андрей Тарковский… Потренируешься на простых упражнениях останавливаться, замечать детали и отталкиваться от внешних событий, чтобы превращать прожитое в дневниковые записи. Можешь приносить свои начатые дневники или новые записные книжки, попробуешь писать вместе с другими участниками. Лектор: Татьяна Красильникова.

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