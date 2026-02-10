Диско Кино Клуб: Любовь сбивающая с ног
Кожевенная линия, 34
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Во втором специальном показе, в преддверии самой любимой дискотеки, будут показывать романтичную мелодраму от одного из главных современных режиссёров. Пол Томас Андерсон в начале нулевых перезапустил карьеру Адама Сендлера, предложив ему роль Барри Игана — добродушного, скромного парня «не от мира сего». Ему предстоит пройти собственный путь героя — во имя настоящей любви. Невероятная цветовая гамма как поэтический инструмент, блестящий каст и тонкий баланс между драмой о становлении человека и искренней комедией о маленьких людях.
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