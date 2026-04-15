Лекция, на которой ты познакомишься с тем, как была устроена плодовитая художественная семья, чтобы по-новому взглянуть на графику, живопись и архитектуру Петербурга + экскурсия по выставке «Все Бенуа — всё Бенуа». За завтраком в ресторане проследишь историю именитой художественной династии и вспомним самых ярких её представителей. Через призму этой семьи посмотришь на архитектуру Петербурга: особняки, вокзалы, интерьеры, театральные пространства — за многими знаковыми адресами города и его окрестностей стоит фамилия Бенуа. Ты проследишь творческие пути нескольких поколений, поговоришь о судьбах, полных таланта, амбиций и драм, и увидишь город иначе — через призму одной из самых блистательных фамилий в его истории. Ведущая: Дарья Сидорова, гидесса, эксперт по истории имперского Петербурга и династии Романовых.