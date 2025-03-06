В киномире Дэвида Линча мрак до дрожи пугает, а свет согревает. И если темнота следует за инфернальными доппельгангерами, то свет приходит вместе с тем, что в терминах религиозной философии можно назвать «вечной женственностью». В третьем сезоне «Твин Пикс» зритель видит, что душу Лоры Палмер создают в ответ на новое вторжение зла и хаоса в мир. Так что же сильнее – любовь или ненависть, созидание или разрушение, вечная женственность или токсичная маскулинность? В фильмах Линча добро и красота не спасают целый мир, но они могут вывести на свет отдельного зрителя. Лектор - Вячеслав Корнев, доктор философских наук, профессор СПбГИКиТ, автор книг о кино, философии, идеологии.