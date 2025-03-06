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Дэвид Линч и вечная женственность

Планетарий 1
наб. Обводного канала, д. 74 лит. Б., Библиотека Планетария (стеклянная конструкция перед Планетарием)

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

В киномире Дэвида Линча мрак до дрожи пугает, а свет согревает. И если темнота следует за инфернальными доппельгангерами, то свет приходит вместе с тем, что в терминах религиозной философии можно назвать «вечной женственностью». В третьем сезоне «Твин Пикс» зритель видит, что душу Лоры Палмер создают в ответ на новое вторжение зла и хаоса в мир. Так что же сильнее – любовь или ненависть, созидание или разрушение, вечная женственность или токсичная маскулинность? В фильмах Линча добро и красота не спасают целый мир, но они могут вывести на свет отдельного зрителя. Лектор - Вячеслав Корнев, доктор философских наук, профессор СПбГИКиТ, автор книг о кино, философии, идеологии.

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